Sven Goran Eriksson | «Ho il cancro | mi resta un anno di vita»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’ex allenatore in un’intervista radio ha raccontato della sua malattia. «È un, devo combatterla il più a lungo possibile»

L'annuncio dell'ex allenatore svedese, in carriera anche a Roma e Lazio ROMA - "Tutti si sono resi conto che ho una malattia. Tutti immaginano che ... (ilgiornaleditalia)

Sven -Göran Eriksson , ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'inghilterra, ha rivelato di avere un cancro terminale , confessando: «Potrei avere meno ... (ilmessaggero)

Sven - Goran Eriksson ha un cancro al pancreas . È stato lo stesso ex allenatore della Lazio ed ex ct inglese a rivelarlo a una radio svedese: "Tutti ... (247.libero)

Sven-Goran Eriksson , l'ex allenatore svedese della Lazio , ha annunciato di essere affetto da "turbo cancro" terminale in un'intervista alla ... (ilgiornaleditalia)

Un anno di vita, nella più ottimistica delle ipotesi. L'allenatore svedeseEriksson ha sorpreso tutti con una rivelazione drammatica sulle sue condizioni di salute. L'ex tecnico di Roma, Lazio e dell'Inghilterra ha detto alla radio svedese P1 che gli è stato ...Eriksson in fin di vita. L'ex allenatore di Roma, Lazio e ex ct dell'Inghilterra ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale e, nella migliore delle ipotesi, gli resta ...Ai microfoni dell'emittente radiofonica svedese P1 il tecnico della Lazio del secondo scudetto Sven Goran Eriksson ha rivelato di essere affetto da un cancro allo stadio terminale. “Potrei avere meno ...Il dramma di Sven Goran Eriksson ha sconvolto il mondo del calcio. L'ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'Inghilterra ha confessato alla radio svedese P1 di avere un cancro al pancreas inoperabile, ...