Sven Goran Eriksson | ' Ho il cancro | mi resta un anno di vita | devo prendere il meglio da questa esperienza'

(Di giovedì 11 gennaio 2024), ex allenatore della Lazio campione d'Italia e della nazionale inglese, in un'intervista alla radio svedese P1 ha parlato della sua malattia e ha lasciato poche speranze. "Mi...

L'ex allenatore di Roma, Lazio e dell'Inghilterra- Göran Eriksson ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro terminale e, nella migliore delle ipotesi, gli resta circa un anno di vita . Eriksson, che ha allenato l'Inghilterra per ...Eriksson è stato diagnosticato un cancro terminale: "Mi resta un anno di vita", ha detto il 75enne ex allenatore alla radio svedese P1. "Devo combatterlo più a lungo possibile", ha ..." Tutti si sono resi conto che ho una malattia. Tutti immaginano che si tratti di cancro e in effetti lo è. Ma devo combattere il più a lungo possibile. Forse, nella migliore delle ipotesi, mi resta u ...Dramma nel mondo del calcio. Sven Goran Eriksson, ex tecnico svedese, tra le altre, di Lazio e Sampdoria in Italia negli anni '90 e nei primi anni 2000, Intervenuto dalla ...