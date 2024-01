Sven Goran Eriksson ha il cancro Mi resta un anno vita

Leggi su agi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Aè stato diagnosticato unterminale e gliundi: la rivelazione choc è stata fatta dallo stesso 75enne ex allenatore di Roma e Lazio. "Devo combatterlo più a lungo possibile", ha dichiarato alla radio svedese P1, "so che è questione di un, nel peggiore anche di meno o nel migliore immagino anche di più"., che è stato il primo ct straniero della nazionale inglese dal 2001 al 2006, ha ricoperto come ultimo incarico quello di direttore sportivo del Karlstad ma a inizio 2023 si è ritirato per problemi di salute. "È meglio non pensarci", ha detto, "devi ingannare il cervello. È facile finire a chiudersi in casa e a essere triste e pensare a quanto sei sfortunato e così via. Ma ...