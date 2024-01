Superlega | Abodi ' importante valorizzare modello europeo'

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sulla possibile creazione della Superlega . Tutti i dettagli Andrea Abodi , Ministro per lo ... (calcionews24)

La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un' opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea ... (247.libero)

“Ci stiamo coordinando con tutti i colleghi europei per assumere una posizione che non valuti la sentenza, ma che diventi per quanto ci riguarda ... (sportface)

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sulla possibile creazione della Superlega. Tutti i dettagli Andrea Abodi , Ministro per lo ... (calcionews24)

Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, in una nota parlando dell'incontro di ieri a Bruxelles con anche lacome ordine del giorno. "Tali caratteristiche sono ...Le parole di Andrea, Ministro per lo Sport, sulla possibile creazione della. Tutti i dettagli Andrea, Ministro per lo Sport, ha parlato a margine di un evento della situazionee del derby di Roma. ..."Durante l'incontro di ieri del Gruppo di Lavoro comunitario a 27 sullo Sport, l'Italia ha sollevato il tema del modello calcistico europeo. (ANSA) ...Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a RadioUno del futuro di Alessandro Buongiorno. PAROLE – «Se Buongiorno va al Milan Il Milan i soldi li ha ma gli abbiamo rinnovato il contratto fino ...