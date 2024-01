Superlega | Abodi | “Ci stiamo coordinando con i colleghi Principi restano accessibilità e tutela modello sport europeo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Cicon tutti ieuropei per assumere una posizione che non valuti la sentenza, ma che diventi per quanto ci riguarda una chiave interpretativa e politica degli effetti della sentenza sull’organizzazione, conoscendo icardine per noi che sonoalle competizioni edelivo”. Parla così il ministro per loe per i giovani, Andrea, commentando l’incontro di ieri a Bruxelles tra i vari ministeri dellodove all’ordine del giorno era presente anche il temadopo la sentenza del mese scorso da parte della Corte Europea. “Come sapete ieri erano presenti le strutture tecniche, ...