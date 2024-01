Supergirl | Woman of Tomorrow | ecco chi potrebbe interpretare la protagonista

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Primi rumors suof. Per il ruolo dasi pensa ad una tra Millie Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly Dopo avervi annunciato l’intenzione della DCU di espandere il suo mondo, introducendo Kara Zor-El, la cugina di Superman, oggi entreremo più nel dettaglio riguardo a chi presterà il volto a questo nuovo personaggio. Alcune indiscrezioni infatti, vociferano di tre attrici, in lizza per il ruolo: Millie Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly. Tra i selezionatori, spunta anche il nome di James Gunn. Chi interpreteràof, le attrici cherolaÈ stato Deadline ad annunciare queste tre attrici tra i ...

