Superenalotto | numeri combinazione vincente oggi 11 gennaio 2024

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi. Centrati invece sei '5' che vincono 32.048,79 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 44,6 milioni di euro. La schedina minima nel concorso delprevede 1 colonna (1di 6). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto ad una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ognicosta 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta ...