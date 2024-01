Superbonus | GdF di Sassari scopre truffa milionaria

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare perlegata al "110%" ad Olbia. Tre persone sono agli arresti domiciliari per emissione di fatture false eaggravata ai danni dello Stato. L'indagine, iniziata nel 2022, ha rivelato un sistema illecito basato su società a Roma, fatture false e spese mai sostenute. Il disegno fraudolento coinvolgeva anche un tecnico professionista. Sono stati sequestrati circa 5 milioni di euro in crediti fiscali e 400.000 euro circa nei confronti degli indagati e delle società coinvolte.

