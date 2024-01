Superbonus 70 | come avere ancora lo sconto nel 2024 E arriva il nuovo ecobonus al 90% per i redditi bassi Cosa cambia quest' anno e per chi

leggi anche Comunicazione Enea110%:fare e novità Per quali lavori serve la comunicazione Enea Nella tabella di seguito riproponiamo l'elenco dei lavori in casa per i quali è ...... replica: 'Siamo stati due anni in gabbia perché dovevamo approvare i lavori delda 55 ...quando si è deciso l'amministratore. Questo ha impedito anche di inviare un decreto ingiuntivo ...Anche quest'anno alcuni potranno continuare a usufruire del Superbonus al 90% e al 110%, nonostante la stretta del governo. L'ultimo decreto Milleproroghe ha infatti permesso la ...Quando e come fare la pratica Enea Scopriamo insieme per quali lavori è obbligatoria la comunicazione Enea e i requisiti necessari.