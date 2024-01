Super Milik e il solito Yildiz | poker Juve al Frosinone | è in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

... Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling - Junior; Yildiz,. ... Pronostici Juventus - Frosinone Juventus chiaramentefavorita per gli esperti. Il successo dei ...goleada della Juventus che asfalta la Salernitana e stacca il pass per i quarti di finale di ...6: Cerca il gol e si avvicina con un tiro miracolosamente fermato da Fiorillo. Non brilla nel ...La Juventus, sul proprio internet, sottolinea la serata speciale vissuta dalle Supercampionesse bianconere: "Passerella d'onore speciale per le Juventus Women. Dopo la ...A distanza di una settimana dall'ultima volta - era il 4 gennaio 2024 - è di nuovo tempo di Coppa Italia per la Juventus.