Sudtirol-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. In palio punti pesanti per le due squadre che non possono fallire se vogliono mantenere la categoria.si giocherà sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio Druso-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Stagione complicata per gli altoatesini che, diversamente dalla stagione in corso quando hanno raggiunto la semifinale playoff, si trovano a lottare per la retrocessione. La squadra di Valente è quindicesima con 20 punti e nelle ultime cinque partite ha ottenuto 4 sconfitte e una vittoria Non sembrano esserci speranze per i lombardi, fanalino di coda con 14 punti. La squadra di Zaffaroni comunque non vuole darsi per vinto, come dimostra i sette punti conquistati nelle ultime tre partite. Occorrerà una ...