Sud Pontino Scontro in area tra due elicotteri tra Minturno e Santi Cosma e Damiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) SUD– Avrebbe potuto conoscere un epilogo ben più grave lonei cieli del sudai confini dei comuni ditra dueche, appartenenti al nono storno dell’Aeronautica militare, erano decollati dalla base militare di Grazzanise, in provincia di Caserta, erano impegnati alle 18.30 circa L'articolo Temporeale Quotidiano.

SUD Pontino – “Il consumo di Azzardo è fortemente in crescita nei 17 Comuni all’interno dell’Arci diocesi di Gaeta (Ausonia, Coreno Ausonio, Santi ... (temporeale.info)

E come sta accadendo con le Zes, che premiano la vicina Campania e penalizzano Ciociaria e,... come mi ha detto un nostro ospite, è molto attento alla partedel Lazio. C'è una grande ...... spesso schiacciato tra le grandi pretese del Nord e le forti necessità del. Senza parlare del ...connessione tra le aree interne della provincia di Frosinone e le coste marittime del. Tutti ...SANTI COSMA E DAMIANO – Incidente aereo ieri nel tardo pomeriggio, nell’area di Santa Cosma e Damiano dove era in corso un’attività di addestramento notturno con due velivoli dell’Aeronautica militare ...Domenica 14 gennaio si terrà la presentazione dei due nuovi mezzi destinati ad arricchire il parco macchine dell‘associazione.