Strage di Erba | Rosa e Olindo sulla revisione del processo | è brutto far uscire verità?

Io ragiono davanti agli atti, non davanti a quel che leggo sui giornali". Leggi anche Olindo e Rosa in aula a Brescia per la revisione: 'Non vediamo ... (247.libero)

commenta Rosa Bazzi e Olindo Romano , i due coniugi che stanno scontando la condanna all'ergastolo per ladidell'11 dicembre 2006, in cui furono uccise 4 persone, tra cui il piccolo Youssef Marzouk di appena 2 anni, hanno scritto una lettera al Tg1 Rai per commentare la notizia del via libera ...Il primo marzo prossimo laditorna in un'aula di tribunale. La Corte d'Appello di Brescia ha ricevuto tre istanze di revisione del processo e ha fissato un'udienza. Cosa significa processo di revisione Cosa può ..."Caro direttore, prima di tutto vorrei ringraziarla per l'attenzione e la cura che sta dando alla nostra vicenda. Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola che nessuno ascolta quello che noi ...Olindo e Rosa hanno scritto una lettera al Tg 1 per ribadire la loro innocenza: non sono stati loro a commettere la strage di Erba. Si proclamano innocenti, come fanno ormai da anni e ricordano la pis ...