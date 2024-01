Strage di Erba | la storia dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) I duesono stati condannati all’ergastolo per i fatti dell'11 dicembre 2006, ma sul caso negli anni non sono mancati sviluppi. L’ultimo ha visto la Corte d'Appello di Brescia ammettere il ricorso della coppia. Udienza fissata per l'1 marzo: i giudici decideranno sull'istanza di revisione. Intanto i due sono in due strutture detentive diverse e avrebbero a disposizione due incontri al mese. Lui dice: "Spero di uscire e avere un futuro con

Abbiamo intervistato Antonino Monteleone, giornalista delle Iene, che dal 2018 si occupa della strage di Erba. Convinto sostenitore dell'innocenza di Rosa e Olindo, condannati in via definita all'ergastolo, con il suo lavoro d'indagine ha permesso di arrivare a un risultato molto importante, la revisione del processo. Strage di Erba, spuntano nuovi testimoni che scagionerebbero i coniugi Bazzi, Olindo e Rosa, gli unici condannati. Dal carcere di Opera, contentissimo, Olindo Romano ha telefonato alla moglie Rosa per condividere la sua gioia e la sua speranza.