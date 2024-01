Strage di Erba | chi sono i testimoni che scagionerebbero Olindo e Rosa dalle accuse

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una pista alternativa, legata allo spaccio nordafricano, e una vendetta nei confronti di Azouz Marzouk: i legali diRomano eBazzi avrebbero raccolto alcune inediteanze che potrebbero riaprire il processo e scagionare coloro che per più di 15 annistati ritenuti gli esecutori delladi, nella quale morirono Raffaella Castagna e sua madre Paola Galli, il piccolo Jousseph e una vicina di casa, Valeria Cherubini . "Azouz mi ha detto, prima che io uscissi di galera, di tenere d’occhio Raffaella e il loro figlio Jousseph. Sembrava molto spaventato e scuro in volto", ha dichiarato Abdi Kais, connazionale di Azouz, suo compagno di cella (la numero 269) e suo ex "socio in affari" per questioni di droga. Secondo quanto emerge dal racconto dello scorso 19 ...

Io ragiono davanti agli atti, non davanti a quel che leggo sui giornali". Leggi anche Olindo e Rosa in aula a Brescia per la revisione: 'Non vediamo ... (247.libero)

Leggi anche Olindo e Rosa in aula a Brescia per la revisione: 'Non vediamo l'ora che arrivi quel giorno', anche Olindo Romano e Rosa Bazzi a Brescia per udienza revisionedi, ...Ladi"ha richiesto una preparazione e un'organizzazione che due soggetti con i profili di Rosa e Olindo, di scarse competenze cognitive, non avrebbero potuto compiere. Questo è uno dei pochi ...Le parole della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan sul caso della strage di Erba Roma, 10 gen. (Adnkronos) - La strage di Erba "ha richiesto una preparazione e un’organizzazione che due soggetti ...Alla fine Rosa e Olindo erano innocenti Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva per quella che è passata alla storia come la strage di Erba, torneranno in aula il primo ...