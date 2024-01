Storia di Irene | Erasmus in Belgio | dottorato in Francia e una vita da prof a Madrid “Volevo tornare in Italia ma non c’erano prospettive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024)Sgambaro, 35 anni, insegnante, all’ha dato due possibilità: una quando è andata via molto giovane, e l’altra quando ha pensato dicon un figlio. L’però non le ha offerto nessuna prospettiva, così è rimasta all’estero. È partita 21enne per finire la laurea triennale in Antropologia all’Université libre de Bruxelles con un progetto. Quel viaggio ha dato il via a un percorsoessionale e personale che dura da 13 anni. Oggi insegna francese eno a, ha unin Etnografia preso all’Università di Strasburgo, un marito spagnolo conosciuto ine un figlio di sette anni che parla tre lingue. Quando, dopo un decennio diin ...