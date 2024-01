Stop di qualche ora al ritiro del Napoli | stasera tornano

Il Napoli ha sospeso oggi perora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno stasera a cena in ritiro per preparare il match di sabato contro la ...Gli Stati Uniti, Paese in cui ha sede il costruttore dell'aereo, si sono mossi congiorno di ritardo, loal volo del Max è stato decretato dall'ente federale della sicurezza, Faa, il 14 ...Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno ...Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno stasera a cena in ritiro per preparare il m ...