Steiner lascia | Komatsu nuovo direttore

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Haas F1 Team ha annunciato che Guentherhato la squadra, dopo averne ricoperto il ruolo di Team Principal fin dalla sua fondazione. Al suo posto è stato nominato Ayao, promosso dal ruolo didell’Ingegneria. Il proprietario del team, Gene Haas, ha dichiarato: “Vorrei innanzitutto ringraziare Guentherper il duro lavoro svolto negli ultimi dieci anni e gli auguro ogni bene per il futuro. Per quanto riguarda l’organizzazione, era chiaro che dovevamo migliorare le nostre prestazioni in pista. Con la nomina di Ayaoa Team Principal abbiamo fondamentalmente messo l’ingegneria al centro della nostra gestione. Abbiamo ottenuto alcuni successi, ma dobbiamo essere coerenti nel fornire risultati che ci aiutino a raggiungere i nostri ...

...Team ha comunicato la decisione di promuovere il giapponese Ayao Komatsu - a questo punto ex direttore dell'ingegneria - al ruolo di Team Principal al posto dell'italiano Guenther, che...Del resto, otto stagioni da team principal in F1 non è roba che nonil segno. Hulkenberg e Magnussen ringrazianoHaas vuole un cambio di rotta Sul futuro di Gunther, comunque, ...Popolarissimo grazie alla serie "Drive To Survive", ma tagliato dalla scuderia di cui era stato unico team principal: ecco la parabola di Gunther Steiner alla Haas, squadra che oggi vuole un futuro di ...Guenther Steiner non è più il team principal dell'Haas F1 Team, al suo posto promosso Ayao Komatsu. L'ex pilota Martin Brundle svela significativi retroscena ...