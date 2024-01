Star Wars | grosse novità | il film di The Mandalorian è ufficiale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ora è: dopo tre stagioni ci sarà anche undi The, la serie su Disney+ ambientata nell’universo di. Ecco l’annuncio di Lucase cosa sappiamo sulla pellicola.Thediventa un“Ilo e Grogu si imbarcano in una nuova avventura...

Ecco i migliori film cult di fantascienza di sempre. Una lista in cui non mancano 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, il primo capitolo ... (iodonna)

... gennaio offre anche l'opportunità di (ri)scoprire alcuni classici del gaming : Rally Cross (PS4 e PS5): Episodio 1 La Minaccia Fantasma (PS4 e PS5) Street Fighter: 30th Anniversary ...Walker Scobell , attualmente protagonista di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, ha svelato che vorrebbe recitare in un film di. L'attore ha condiviso il suo desiderio sul set della serie targata Disney+, come mostra un video girato durante il lavoro per la quarta puntata. Il desiderio dell'attore L'interprete di ...Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2024 disponibili per il download dal 16 gennaio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo mese gli abbonati ai due tier sup ...Il giovane protagonista di Percy Jackson, Walker Scobell, ha rivelato che sogna di entrare nell'universo di Star Wars.