Star Trek | nuovo film in arrivo dal regista di Andor | sarà ambientato decenni prima dell' era di Kirk e Spock

(Di giovedì 11 gennaio 2024)si farà, ma nel frattempo Paramount annuncia l'di un prequel diretto da Toby Haynes'era di. Undiè in lavorazione alla Paramount con Toby Haynes dia bordo comee Seth Grahame-Smith che scriverà la sceneggiatura, come confermato da Variety. Mentre i dettaglia trama sono al momento top secret, è stato anticipato che ilinuna storiae origini ambientatadi...

A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) su Sky Cinema ... (digital-news)

Into Darkness – Star Trek : trama, cast e streaming del film Questa sera, 10 dicembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Into ... (tpi)

Lo sceneggiatore Mark L. Smith ha parlato della sua collaborazione con Quentin Tarantino e del motivo per cui il regista non realizzerà il film di ... (movieplayer)

Paramount punta ad ampliare il mondo cinematografico dicon un nuovo film. E il quarto film della nuova saga È ancora in ...... come è possibile osservare in alcune famose saghe della fantascienza, tra cuiWars e( quali tecnologie sono state anticipate da). Nondimeno, nessuno fino ad ora aveva mai ...Paramount punta ad ampliare il mondo cinematografico di Star Trek con un nuovo film. E il quarto film della nuova saga È ancora in sviluppo! Dopo anni di vari stop e molta incertezza, Paramount ha ...Star Trek si farà, ma nel frattempo Paramount annuncia l'arrivo di un prequel diretto da Toby Haynes ambientato decenni prima dell'era di Kirk e Spock.