Stalking a una pallavolista della Uyba Busto Arsizio | braccialetto elettronico per un 42enne

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare ilper porre fine allonei confronti di una giocatrice di pallavolo. È quanto è stato disposto nei confronti di undi Varese, un tifoso che avrebbe preso di mira la giovane giocatrice e che ora, se non rispetterà le prescrizioni, rischia di finire ai domiciliari. La vicenda è iniziata in modo tranquillo, l’uomo all’inizio sembrava un normale supporter, che commentava in modo innocuo i postpagina socialragazza. Come riporta La Prealpina, da dicembre i commenti si sono fatti più insistenti, da “sei bravissima” e “sei bellissima” a “mi sono innamorato di te” o “ti amo”. La sportiva non ha ...