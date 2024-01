“Spionaggio massiccio sui cittadini” Scandalo sugli 007 della Svizzera

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La popolazionepotrebbe essere spiata in mododai servizi segreti, che avrebbero accesso pure a messaggi e mail. È quanto rivelato dalla rivista Republik che ha denunciato un presunto «generalizzato» grazie al collegamento a cavi e fibre di diversi operatori che consente di decifrare gli scambi di informazioni che viaggiano sulla rete. Dall'inchiesta emerge che gli 007 svizzeri conserverebbero tutti i dati anche per un'eventuale indagine «retroattiva», al fine di poter perseguire eventuali crimini online prima dell'entrata in vigorelegge federale sull'intelligence, che risale al 2016. I servizi segreti hanno smentito la ricostruzione, sostenendo che tutte le loro attività sono soggette a un controllo «severo» da parte dei vari organi. Quest'anno, il 66,5% degli svizzeri ha ...

Insetti robot impiegati anche per loGli insetti robot sono una realtà: l'ultimo nato è ...insetti L'80% degli insetti sarà falcidiato nei prossimi trent'anni a causa dell'usodei ...Lodalla Cina continua a crescere sia in termini di volume che di sofisticatezza. I cyber - ... si è concentrato intensamente sull'ampliamentodi un apparato di sicurezza già in ...La presunta spia, presentata con il cognome Huang, è stata arrestata per aver fornito al Regno Unito segreti di Stato, secondo una nota postata sull'account WeChat del ministero, che è l'agenzia di ...Il gruppo Atesh era salito alla ribalta lo scorso maggio in occasione dell'attentato allo scrittore Zakhar Prilepin: in queste ore è tornato alla ribalta per le importanti rivelazioni concesse alla BB ...