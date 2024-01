“Spiati da un drone” | clamorosa disavventura per il giocatore del Milan

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un calciatore delè stato coinvolto una spiacevole. La notizia ha creato scalpore, spiazzando tutti per quanto accaduto. Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della 34esima edizione della Coppa d’Africa, che si disputerà in Costa d’Avorio. Le danze si apriranno il 13 gennaio con la partita inaugurale che vedrà proprio la nazione ospitante, la Costa d’Avorio, a dare il via al tanto ambito trofeo africano in occasione del match contro la Guinea. Tra le grandi protagoniste della Coppa d’Africa, c’è anche l’Algeria, squadra che proverà a mettere le mani sul titolo, strappandolo agli attuali campioni in carica del Senegal. Pronto a vivere tutte le emozioni che porterà la Coppa d’Africa è il centrocampista del, Ismael Bennacer. Dopo essersi messo alle spalle il brutto infortunio al ginocchio, il calciatore ...