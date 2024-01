“Spezziamo il legame tra politica e affari” | segui la diretta della conferenza stampa del M5s

Per Conte sarà una bella vetrina in ottica capo dell'opposizione (oggi, per dire, ha convocato una conferenza stampa dal titolo: 'iltra politica e affari: le proposte del Movimento ...Per Conte sarà una bella vetrina in ottica capo dell'opposizione (oggi, per dire, ha convocato una conferenza stampa dal titolo: 'iltra politica e affari: le proposte del Movimento ...La storia di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lui in carcere a Opera, oggi pesa 120 chili. Lei a Bollate: nella sartoria della prigione cuce tovaglie per il marito ...Tabula rasa: che cosa sarebbe un'Europa senza gli ebrei La risposta è evidente: un'Europa che avrebbe spezzato il suo legame – come volle la Germania nazista – con la propria origine. Un'Europa che ...