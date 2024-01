Spagna | nuova bufera | “Pagamenti dagli arbitri al figlio di Negreira”

E, per il Napoli futuro, valuti le reali esigenze di unasquadra d'alta classifica e di ... sanando le scontentezze della squadra, De Laurentiis è in. Bene le scuse per gli errori commessi.... edificio ristrutturato dall'azienda, è nata unascuola specializzata per addestrare le nuove ... Presente in Francia, Svizzera, Italia,e Giappone , sono ben 17 le scuole partner sul ...Il Milan vuole regalarsi un nuovo difensore per completare il reparto dopo l’arrivo di Matteo Gabbia. Il punto della situazione: ultima idea dalla Spagna Continua la caccia al difensore in Casa Milan."Che questa partita serva ai giovani: si può perdere, ma mollare mai". A tuonare è Carlo Ancelotti che ha parlato in conferenza ...