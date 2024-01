Spaccio di droga | arrestato 17enne a Scafati

Leggi su anteprima24

Il 10 gennaio scorso, a(SA), i Carabinieri del locale Tenenza hannoun ragazzo di 17 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell'indagato, rinvenendo nella sua disponibilità 12,6 grammi di crack, suddivisa in 55 dosi, 15 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione. Il minore veniva tradotto presso il centro di prima accoglienza come disposto dall'A.G. in attesa della udienza per la convalida dell'arresto.