Sovvenzione DHHS e spese di spedizione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un amico ci ha segnalato una truffa che circola via sistemi di messaggistica, truffa rivolta ai meno esperti di web – e probabilmente a quelli che sono più in crisi economica. L’amico ci ha raccontato di aver ricevuto una richiesta di amicizia da un contatto che, appena accettato, gli ha scritto via messaggio privato: …è bello sentirlo Voglio parlarvi dell’approvazione dellane hai sentito parlare? A parte l’italiano da traduttore automatico, l’amico in questione (grazie Gibbo) ha scelto di dare spago al truffatore per capire dove voleva andare a parare. La prima cosa da dire è che conci si sta riferendo a un fantomatico “Dipartimento della salute e dei servizi umani” (ovviamente l’acronimo viene dall’inglese). Descritto così su alcuni siti: Il(Dipartimento della salute e dei servizi umani) ...