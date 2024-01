Sorrentino | “Conte mi ha parlato del Napoli Ecco cosa ci siamo detti”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le indiscrezioni disul possibile arrivo di Antonioal: i dettagli e le dinamiche dietro le quinte del calcio partenopeo. In una recente intervista esclusiva a ClubAll News su Teleclub Italia, l’ex allenatore Robertoha gettato luce su una serie di retroscena interessanti riguardanti ile il desiderio del presidente Aurelio De Laurentiis di portare Antoniosulla panchina azzurra., noto per essere il padre del portiere Stefano, ha rivelato di aver discusso condurante l’ultima partita allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e gli azzurri. L’ex tecnico ha dichiarato: “Consi ècertamente del ...

Antonio Conte e la panchina partenopea? Nel corso della trasmissione ‘Club Napoli All News’ in onda su Teleclub Italia l’ex portiere Roberto ... (terzotemponapoli)

Il tecnico Roberto, padre dell'ex portiere Stefano , è stato immortalato con Antonioin tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino durante l'ultima gara tra i granata e gli azzurri. E ne parla a Club ...Intantoscalda l'ugola. E' l'uomo in più, come nel film di. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta ...Dal canto suo, Sorrentino, da buon napoletano, ha cercato di far remare Conte verso la sponda azzurra: "Gliel’ho buttata lì un paio di volte, ricordandogli di essere napoletano, magari con la ...Un'altra testimonianza importante riguardo il possibile futuro dell'allenatore pugliese al Diavolo nella prossima stagione ...