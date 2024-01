SNAI – Australian Open | Sinner ci prova | trionfo a 7 | 00 Domina Djokovic a 2 | 00 | segue Alcaraz a 4 | 00

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) - Da domenica a Melbourne Jannik dà la caccia al primo titolo dello Slam della sua carriera: gli avversari sono i soliti, il serbo e lo spagnolo, con l'azzurro che ha una quota più bassa rispetto al 10 di Medvedev Milano, 11 gennaio – La vittoria in Coppa Davis e, prima ancora, la finale raggiunta alle Atp Finals di Torino dopo aver sconfitto Novaknel girone, hanno aumentato in maniera esponenziale le aspettative su Jannik. L'azzurro ha iniziato il 2024 con un obiettivo ben chiaro: arrivare in fondo anche ai tornei dello Slam. E, in questo senso, la prima occasione arriva a Melbourne con l', dove l'azzurro è la quarta testa di serie del tabellone e il terzo favorito per la vittoria finale. Sucampione si gioca a 7,00, con ...