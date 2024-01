Sky Cinema e NOW | Point Break | Giovedi 11 Gennaio 2024

Leggi su digital-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024)11E' ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), "- Punto di rottura" presenta Patrick Swayze e Keanu Reeves nel cult movie di Kathryn Bigelow. Un agente dell'FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando maschere di presidenti americani. Su SkyDue HD (canale 302) alle 21:15, "Dopo il matrimonio" è un remake del film di Susanne Bier con Michelle Williams e Julianne Moore. La dirigente di un orfanotrofio indiano va a New York per incontrare una benefattrice, che nasconde altri ...