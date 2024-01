Sinner-van de Zandschulp in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Jannikse la vedrà contro Botic van deal primo turno degli(cemento outdoor). Debutto ostico per il tennista azzurro, che inaugura la sua stagione affrontando un cliente molto scomodo, il quale in determinate condizioni di gioco sa esaltarsi (nel 2021 si spinse fino ai quarti agli US). A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque, che ha chiuso il 2023 in crescendo ed è apparso molto centrato anche nella prima uscita del nuovo anno al Kooyong Classic, nonostante fosse un’esibizione. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEe van descenderanno in campo domenica 14 gennaio, cone campo ...