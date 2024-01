Sinner | siparietto con il piccolo tifoso della Roma per il derby perso

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è pronto per la prima grande sfidastagione a Melbourne: gli Australian Open . Il tennista italiano sembra già in grande forma. Al Kooyong Classic ha battuto anche Ruud , e prosegue a ...

Torino - Tifosi in trepidante attesa per l'incontro con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner , insieme al Nike Store di Torino in un evento organizzato in ... (247.libero)

si è sempre contraddistinto anche fuori dal campo per la sua generosità, soprattutto con i bambini. Non si è mai sottratto al bagno di folla, ai selfie e agli autografi. Nemmeno a siparietti ...Matteo , il bambino che ha accompagnatoin campo nella sua sfida a Torino contro Rune, per ora è il nostro preferito . TABELLONI TORNEI: ATP - WTAAl termine di quel match, il tennista italiano classe 2002 si era reso protagonista di un curioso siparietto nel post gara. Parlando di obiettivi per il 2024, infatti, Musetti aveva dichiarato: “Nel ...Si alzi il sipario a Wengen! Dopo due giorni di prove è ora di fare sul serio, alle 12.30 scatterà il primo di tre giorni consecutivi dedicati alla velocità. Oggi va in scena un recupero delle infinit ...