Sicilian Holiday – Prima visione a Catania

Italy is a popular holiday destination among Britons due to its beautiful weather, wonderful cuisine and close proximity to the UK. For the same reasons, this stunning European country makes a great ...CATANIA – “Siamo stati travolti dall’entusiasmo di questa gente“, ha detto la regista Scolari, mentre, il co-produttore Adam Leipzig, si è detto impressionato dalla straordinaria generosità e disponib ...