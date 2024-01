Sicilia | assunzione nella Pa per vittime di violenza e orfani di femminicidio “Il Governo prenda esempio”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Rinascere è possibile, anche attraverso il lavoro. Lo dimostra la nuova norma, in questo caso bipartisan, della legge stralcio alla finanziaria, approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea regionale in: le donne che hanno subitosessuale o un abuso che abbiano portato a una deformazione o ad uno sfregio permanente del volto, e i cosiddettidi, potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Questa agevolazione – più che legittima viste le difficoltà per queste categorie di persone a recuperare una parvenza di normalitàpropria vita, anche a livello di autonomia economica e sociale – non riguarda più, quindi, le soledi mafia, come previsto dalla legge sull’isola. A poter assumere sono la Regione, i Comuni, ...

... per 12 mesi in caso dia termine e 18 mesi in caso dia tempo indeterminato ... Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e). Non riguarda soltanto le nuove ...Potranno essere assunti per chiamata diretta dalla Regione Le donne che hanno subito uno sfregio dal proprio partner e i figli delle vittime di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta ...