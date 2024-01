Siccità in Sicilia | il Lago di Pergusa si è prosciugato Il grido d’allarme di Legambiente | “La situazione è drammatica”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lainè “” sul frontedopo un’estate e un autunno quasi completamente privi di piogge. Lo afferma Giuseppe Amato, Responsabile politiche delle zone idriche, fiumi, laghi, zone umide di. Secondo Amato, lasta mettendo in crisi il settore agroalimentare e rischia di colpire anche l’approvvigionamento di acqua potabile, le operazioni antincendio e la produzione di energia idroelettrica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La siccità che negli ultimi anni ha colpito il nostro Paese ha creato una perdita ingente alle coltivazione dei limoni italiani, in particolare ... (ildifforme)

L’invaso di Ogliastro versa in una situazione preoccupante a causa del caldo dei mesi scorsi, associato alla mancanza di piogge significative. Il ... (ilfattoquotidiano)

“Un disastro annunciato. Lo diciamo da anni, ma ci fanno fare sempre le Cassandre”. Scuote la testa per lo sconforto Giuseppe Amato, responsabile ... ()

A causa dellamanca l'acqua negli invasi siciliani di Fanaco e Leone e trovandosi sotto il livello di ...Garcia in contrada Acquilotti (Salemi) e in contrada Gulfotta (Sambuca di). Il ...Quest'anno c'è stato un crollo del 50% in media della produzione a causa die peronospora. A farsi i complimenti sono ad esempio i deputati regionali di MPA, il partito di Raffaele Lombardo, ...