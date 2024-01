Si scalda la pedana di UdinJump 6 febbraio 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Siladiche, a pochi anni dalla sua nascita, è già nell’élite mondiale dei meeting di atletica L’edizionedel meeting di salto in alto, che si svolgerà il 6al palaIndoor “Ovidio Bernes” di Udine, è inserito nel circuito World Athletics Indoor Tour, il challenger che raggruppa i principali eventi indoor mondiali Con Andrij Procenko, con il ritorno indella sanvitese Alessia Trost, con Elena Vallortigara, bronzo mondiale nel 2022 a Eugene, e la campionessa Mahuchykh,Developmentpromette ancora spettacolo. Il salto in alto è un’arte per pochi eletti. Una disciplina che punta al superamento dei propri limiti e della forza di gravità, l’attitudine a puntare al ...

... la compagnia li fa togliere Siladi UdinJump, i campioni del salto in alto in Friuli Dragaggi senza autorizzazioni nell'area protetta in laguna, scatta il sequestro Note sull'autore ...... la compagnia li fa togliere Siladi UdinJump, i campioni del salto in alto in Friuli Dragaggi senza autorizzazioni nell'area protetta in laguna, scatta il sequestro Incendio a Ruda, ...