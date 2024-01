Si riaccende l’inflazione Usa | dubbi sul taglio dei tassi della Federal Reserve a marzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sorprende l’accelerazione delnegli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 3,4%, sopra le attese degli analisti e più del 3,1% registrato in novembre. Su base mensile i prezzi hanno segnato un +0,3%, leggermente sopra le attese che scommettevano su un +0,2%. L’indice core, al netto di energia e alimentari e quello preferito dalla Fed, è salito del 3,9% a livello tendenziale (la stima era di +3,8%) e dello 0,3% a livello congiunturale (in linea con le attese). Sono dati che fanno vacillare le previsioni più ottimistiche di un 2024 all’insegna di ripetute sforbiciate al costo del denaro da parte(eBce). Una rondine non fa primavera, e una diminuzione deirimane scenario probabile.Tuttavia alcune stime sulle tempistiche ...