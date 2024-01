Shiva torna a cantare dal carcere | primo brano dopo l' arresto | fan in delirio

Nuova musica perL'ultimo album disi intitola 'Santana Season', uscito a giugno 2023, mentre l'anno precedente il rapper aveva pubblicato 'Milano Demons', che conteneva brani come 'Non ...... e nel testopiù volte il nome Santana: la Santana Gang è per l'appunto il nome della gang di, la cui rivalità con i Seven Zoo di Rondo da Sosa " altro rapper milanese " è ormai nota. ...Shiva ha lanciato il nuovo singolo dal carcere di San Vittore di Milano, dove da fine ottobre è in attesa del processo per tentato omicidio dopo la sparatoria dell’11 luglio 2023. Il brano si intitola ...Cosmo torna in concerto questa primavera con un tour nei club durante i quali presenterà live per la prima volta nuova musica.