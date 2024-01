Severino Antinori | rigettata istanza revisione processo

E' stata rigettata dalla Corte d'appello di Brescia l'istanza di revisione del processo, avanzata dai legali del ginecologo. Il medico era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione con l'accusa di aver prelevato nella primavera del 2016 gli ovociti a una giovane infermiera spagnola nella Clinica ...La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'istanza di revisione avanzata dai legali del ginecologo. Il medico era stato condannato definitivamente a sei anni e mezzo di reclusione per una rapina di ovuli ad una giovane infermiera spagnola avvenuta alla clinica Matris di Milano ...Il ginecologo era stato condannato per il furto di ovuli ai danni di un'infermiera spagnola nel 2016 in una clinica di Milano. I giudici di Brescia non accolgono l'istanza ...E’ stata rigettata dalla Corte d’appello di Brescia l’istanza di revisione del processo, avanzata dai legali del ginecologo Severino Antinori. Il medico era stato condannato a sei anni e mezzo di ...