Serie A | via al girone di ritorno | da Immobile a Smalling | tutti i big sulla via del recupero | quando tornano

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Ha preso il via poco dopo le 11, nella sede dalla Figc in via Allegri a Roma, un incontro tra il presidente federale, ... (liberoquotidiano)

... esultanza gol Olivera Miramontes Mathias Il Napoli sabato alle 15 affronterà la Salernitana per la ventesima giornata diA . Il report dell'allenamento di stamani conferma novità riguardanti ......e omaggio Non è la prima volta in assoluto che il tratto di Sempé per " Il piccolo Nicolas " ha preso ladell'animazione , perché in effetti nel 2009 e nel 2022 sono state prodotteanimate ...L'agenzia spaziale cinese CNSA si sta preparando a lanciare la missione Chang'e-6 che prevede di raccogliere dei campioni sul lato nascosto della Luna per la prima volta nella storia. Una missione che ...POCO X6, POCO X6 Pro e POCO M6 Pro arrivano l'11 gennaio; il debutto globale del marchio di Xiaomi nel 2024 parte dai nuovi smartphone di fascia media.