Serie A | le designazioni della 20° giornata | la scelta su Monza-Inter

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per la 20esimadi del campionato diA. Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note learbitrali per la 20esimadi del campionato diA. Ecco tutti i dettagli. GENOA – TORINO Sabato 13/01 h.15.00 GIUA RASPOLLINI – BARONE IV: FELICIANI VAR: LA PENNA AVAR: VALERI NAPOLI – SALERNITANA Sabato 13/01 h.15.00 MARINELLI LO CICERO – VECCHI IV: MARCHETTI VAR: DI BELLO AVAR: CHIFFI H. VERONA – EMPOLI Sabato 13/01 h.18.00 DOVERI PERROTTI – ROSSI M. IV: MINELLI VAR: DI PAOLO AVAR: SOZZASabato 13/01 h.20.45 RAPUANO PERETTI – DEI ...

La Lazio è la squadra più arbitrata in A da Orsato. Sono ben 44 le partite dirette che hanno ... In Coppa Italia sono 4 le di Orsato con la squadra biancoceleste. Una finale vinta, ... Le arbitrali C - Girone C Ventunesima Giornata Audace Cerignola - Sorrento: Emmanuele Avellino - Juve Stabia: Perri Casertana - ACR Messina: Andreano Catania - Brindisi: Cherchi