Serena | «Inter più forte per tre motivi! Differenza con la Juventus»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Perl’è la squadra piùdella Serie A e non solo per la classifica. L’ex attaccante fa un paragone con la, altra sua squadra in carriera, ospite di Sky Sport. LE DUELLANTI – Aldoè sicuro che la classifica rifletta i valori della Serie A: «Sì, io penso proprio che sia giusta. Perché l’è la squadra più, è la squadra che ha i giocatori più forti e che ha giocato meglio delle altre. Lanon ha giocato bene in certi periodi, è una squadra però tosta e. Ha dei giocatori in attacco e in difesa più o meno pari a quelli dell’, laè il centrocampo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...