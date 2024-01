Sensi-Leicester | l’Inter attende l’offerta | arrivano due conferme!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è finito nel mirino del, squadra di Championship. Il centrocampista in estate andrà in scadenza di contratto conconferme. CONFERME ? Stefanoe ilè tutto vero:aggiornamenti e conferme. Come riferisce Fabrizio Biasin, tramite un post su Twitter, il giocatore ha già dato l’OK al trasferimento esta aspettandodel club inglese.in questa stagione ha collezionato appena quattro presenze per un totale di 65 minuti. Ora può arrivare l’opportunità, squadra in Championship, ma prima in campionato a quota 65 punti e a +10 dalla seconda Ipswich Town. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...