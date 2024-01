Seconda operazione in uscita per l’Avellino | il punto sulla rosa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo movimento inper. Dopo la cessione di Felice D’Amico in prestito al Fiorenzuola, la società irpina saluta anche Luca Falbo. L’esterno sinistro, vivrà laparte di stagione in prestito al Brindisi. Falbo, vista l’opzione presente, ha rinnovato confino al 30 giugno del 2025. Dunque, l’esterno scuola Lazio, tornerà in Irpinia il prossimo giugno. “L’Us Avellino comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Luca Falbo fino al 30 Giugno 2025 – si legge nella nota della società irpina – Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del difensore al Brindisi. La società, pronta a riaccoglierlo la prossima stagione, augura al giocatore un buon prosieguo di stagione”. La società lavora anche su altre situazioni in ...