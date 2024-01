Scoppia caldaia a bordo nave | muore giovane ufficiale

Un boato ha scosso la tranquilla domenica degli abitanti di via sant'Agostino degli Scalzi, nel cuore di Napoli a Materdei. Sul posto sono accorsi in tempo record i Vigili del Fuoco - squadra 18b ...In questo caso, a provocare il rogo è stata unache ha preso fuoco ...Un ufficiale di 29 anni di origini turche è morto dopo l’esplosione di una caldaia della sala macchine. È stato il comandante dell’imbarcazione a chiamare la capitaneria di porto del capoluogo ligure ...Un ufficiale di 29 anni di origini turche è morto dopo l’esplosione di una caldaia della sala macchine. È stato il comandante dell’imbarcazione a chiamare la capitaneria di porto del capoluogo ligure ...