Scoperti sette lavoratori in ‘nero’ | associazione sportiva nel mirino della Finanza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia didel Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un’dilettantistica con sede a Cusano Mutri (BN) all’esitoquale è stato rilevato l’impiego didipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, in precedenza, i militariTenenza di Solopaca, nel corso di un controllo in materia fiscale, nell’ambito di una famosa sagra presso il comune di Cusano Mutri, rilevavano che presso un’area adibita a parcheggio di autovetture private erano impiegatiin “nero” da parte di ...