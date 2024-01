Sciopero trasporti | taxi e aerei il 23 e 24 gennaio 2024 | orari e città coinvolte

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tra il 23 e il 24sono stati confermati dal ministero delle Infrastrutture e deitutta una serie di scioperi che coinvolgonopubblici,e aeroporti. Vediamo quali sono glidi stop e ledeiil 23a Roma Come riportato nel Prospetto degli scioperi deiaggiornato dal MIT l’11, martedì 23è confermato lodei lavoratori del settorenel territorio del Comune di Roma Capitale. A proclamare la sospensione delle attività per 24 ore è USB...

Disagi Oggi , 15 dicembre, per chi deve viaggiare con i mezzi pubblici, visto lo sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolge anche Roma , ... (ilcorrieredellacitta)

I mezzi pubblici si fermano oggi per uno Sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è il rischio dei ... (tg24.sky)

Linea 1 della Metro regolare, stop per le Funicolari, ridotto il servizio per le linee di superficie. Questa la situazione dei mezzi Anm, l’Azienda ... (ildenaro)

I mezzi pubblici si sono fermati oggi per uno Sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13. Ma nelle grandi città, oltre all'astensione, c'è anche il ... (tg24.sky)

Corteo di studenti e lavoratori dell’Usb a Roma per protestare contro le ultime mosse del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e per il diritto ... (ilfattoquotidiano)

...di un tavolo che si è svolto oggi nella sede della Regione Liguria tra l'assessore ai... A margine […] Attualità In Primo Pianoautrostrade, info utili Posted on 17 Aprile 2017 ...... il sindacato dei macchinisti ha indetto unodi tre giorni che paralizzerebbe l'intera ... Il fatto che ai malumori degli agricoltori si aggiungano ora le rivalse degli operatori dei...Il progetto 'BSR HyAirport' vede coinvolti 16 partner che stanno lavorando fianco a fianco per gettare le fondamenta su cui sviluppare l'aviazione del domani, che vede al centro la sostenibilità ambie ...Lo sciopero di tre giorni iniziato ieri e che dovrebbe durare fino a venerdì alle 18,00 ha gettato nel caos la Germania. Si è già fermato l’80% dei treni a lunga percorrenza, ma i disagi, le ...