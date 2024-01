Sci alpino | tris azzurro nella prova della discesa di Altenmarkt! Federica Brignone precede Nicol Delago e Sofia Goggia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tripletta azzurradi Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024. Sulla pista denominata Kälberloch le nostre portacolori hanno brillato e hanno messo in chiaro che in vista delle gare del weekend vogliono essere grandi protagoniste. Ricordiamo che il programma prevede due superG (uno sarà il recupero di quello non disputato a St. Moritz) e una. Il miglior crono dell’allenamento, quindi, lo ha fissatoin 1:47.32, confermando il suo ottimo momento di forma. La valdostana ha chiuso con 41 centesimi di vantaggio su una pimpantee 48 suche ha spinto ...

Parla italiano l’unica prova della discesa di Altenmarkt-Zauchensee , in vista del weekend sulle nevi austriache dove andranno in scena le gare ... (sportface)

Brignone la migliore davanti a Nicol Delago e Goggia ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Tripletta azzurra nell'unica prova della discesa di Altenmarkt - Zauchensee. Federica Brignone, in grande spolvero, domina ...... in vista del weekend sulle nevi austriache dove andranno in scena le gare valide per la Coppa del Mondo 2023/2024 femminile di. Il miglior tempo l'ha infatti messo a referto Federica ...Brignone la migliore davanti a Nicol Delago e Goggia ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Tripletta azzurra nell'unica prova della discesa ...Tripletta azzurra nella prova della discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Kälberloch le nostre portacolor ...