Sci alpino | startlist superG Wengen 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo aver messo in archivio la prima discesa disputata oggi, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del lungo fine settimana di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-. Sullo splendido scenario del Lauberhorn, infatti, domani sarà tempo di. Qual è ildella gara? Alle ore 12.30 gli specialisti della velocità saranno di nuovo in azione, prima di replicare domani in vista della discesa vera e propria di, dato che quella che si è corsa oggi era su distanza ridotta essendo quella che valeva come recupero di quella che non si è potuta disputare a Beaver Creek ad inizio stagione. Chi saranno i favoriti della gara odierna? Ovviamente in pole position non possiamo non mettere il padrone di casa per eccellenza, ovvero ...