Sci alpino | Marco Odermatt sfata il tabù e vince in discesa a Wengen Schieder e Paris sfiorano il podio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gli aggettivi sono semplicemente terminati per descrivere la grandezza di. Il campione svizzero riesce are finalmente la sua primadella carriera in Coppa del Mondo (vantava un successo al Mondiale), trionfando proprio sulle nevi di casa a. Una Lauberhorn ridotta rispetto a quella che si vedrà sabato, con partenza poco sopra Hundschopf, visto che si tratta del recupero della gara cancellata a Beaver Creek. Già dalle prove si era capito che poteva essere il giorno giusto pere il dominato assoluto del Circo Bianco non ha assolutamente deluso le aspettative. Lo svizzero è stato quasi perfetto lungo tutto il tracciato, soprattutto nella parte finale, doveha pennellato nelle curve, guadagnando diversi decimi nei ...

Clamorosa tripletta azzurra nell'unica prova della discesa di Altenmarkt - Zauchensee. Federica Brignone , in grande spolvero, domina la prova con il tempo di 1'4732, ma alle spalle della valdostana ...Brignone la migliore davanti a Nicol Delago e Goggia ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Tripletta azzurra nell'unica prova della discesa di Altenmarkt - Zauchensee. Federica Brignone, in grande spolvero, domina ...Gli aggettivi sono semplicemente terminati per descrivere la grandezza di Marco Odermatt. Il campione svizzero riesce a vincere finalmente la sua prima discesa della carriera in Coppa del Mondo (vanta ...dove pure ha provato a mollare gli sci e interpretare la pista in modo aggressivo. Stesso andamento di Kilde, che ha messo assieme una gara tutto sommato buona, pur mostrando ancora una condizione non ...